HighLoad VPN – Это бесплатный VPN для обхода блокировок сайтов и для свободного общения в Сети. Получить ключ: https://t.me/hlvpnbot Как этим пользоваться: читайте официальный канал сервиса Если вы из Роскомнадзора: идите нахуй или нахуй МАНИФЕСТ В странах с установившимся тоталитарным режимом, таких как Китай, Россия, Беларусь и других,правительство активно борется за то, чтобы граждане не могли получить доступ к достоверной информации. Для этого они вводят цензуру в отношении независимых медиа, блокируя доступ к сайтам неугодных СМИ, заставляя социальные сети удалять посты с критической информацией и преследуя в уголовном порядке тех пользователей, кто публикует информацию, неугодную властям. Так, с началом войны в Украине и даже раньше в Российской Федерации были заблокированы десятки независимых СМИ, а журналисты были подвергнуты крупным штрафам и даже уголовному преследованию, некоторые были арестованы и сейчас находятся в тюрьме. После начала российского вторжения в Украину в течение одной недели были заблокированы такие независимые и оппозиционные издания, как Медуза, Дождь, Эхо Москвы, Би-би-си, ТВ-2, Doxa, Радио Свобода, Голос Америки, Тайга.Инфо, New Times, Deutsche Welle, The Village и многие другие. Причиной стало размещение информационных материалов, содержащих, по мнению властей, лживую информацию относительно войны (власти называют войну “специальной военной операцией”, а тех, кто называет войну войной ждёт тюремное заключение сроком до 15 лет!). Каждый день блокируются всё новые и новые ресурсы. Диктаторские правительства превращают свои страны в цифровой концлагерь, осуществляя уголовное преследование граждан за комментарии в соцсетях, лайки и подписки на неугодные каналы и паблики. Неподконтрольное государству, свободное общение граждан разных стран также воспринимается диктатурой как прямая и явная угроза – власти не хотят свободных дискуссий и обмена информацией из первых рук. Также на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, где живёт более 145 000 000 граждан, был ограничен доступ к социальным сетям, таким как Twitter, Facebook и Instagram, заблокированы сайты ведущих правозащитных и гуманитарных организаций, и ужесточение ограничений происходит ежедневно. Мы считаем, что цензура, которая активно использовалась фашистскими и авторитарными режимами ранее, в XXI веке является атавизмом и недопустима ни в каком виде. Мы верим, что свобода слова является одной из базовых общественных ценностей и ни одно правительство, как бы оно ни называлось, не имеет права лишать людей свободного доступа к информации, представляющей разные точки зрения на происходящее. Мы верим, что только путём всестороннего обсуждения и через открытый диалог могут быть достигнуты решения, которые затрагивают интересы многомиллионного общества. Мы считаем разнообразие взглядов неотъемлемым правом свободных граждан и готовы бороться за то, чтобы это право было реализовано. По этим причинам сервис HighLoad VPN предоставляет и будет бесплатно предоставлять неограниченному кругу граждан любых стран техническую возможность для свободного от цензуры доступа к онлайн-публикациям, социальным сетям и человеческому общению. Ограничение доступа к информации является грубым нарушением прав человека, и мы будем бороться с этим. Наш сервис основан на технологии, которая была разработана для обхода ограничений в Китае – “великого китайского файрвола”. Это делает невозможной полную блокировку сервиса, а технически возможная блокировка выходных узлов затрагивает минимальное количество пользователей и легко обходится (все инструкции есть у бота и в официальном телеграм-канале сервиса). Присоединяйтесь и оставайтесь на связи с большим миром! Информация – это наше неотъемлемое право! Ваш HighLoad VPN p.s. Ребят, главный инструмент сейчас - это бот